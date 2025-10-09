«Надо переформатировать»: Лавров оценил функционал российских сил в САР

Функции российского присутствия в Сирии нужно переформатировать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В интервью проекту «Мосты на Восток» он отметил заинтересованность ряда стран Ближнего Востока в сохранении российской миссии, но новые условия диктуют пересмотреть политику Москвы в этом направлении.

Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства, но оно, судя по всему, и целый ряд стран региона заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось, — указал Лавров.

В настоящее время обсуждается трансформация российского функционала, поскольку первоначальная военная задача по поддержке законных властей против оппозиционных сил утратила актуальность. Особое внимание уделяется развитию гуманитарного хаба через сирийские порты и аэропорты для доставки грузов в страны Африки.

Министр подтвердил сохранение российско-сирийского сотрудничества в экономической, промышленной и энергетической сферах, начатого еще в советский период. Все проекты будут адаптированы к текущим реалиям при сохранении взаимной заинтересованности сторон.

Заявление прозвучало на фоне политических изменений в Сирии, где после ухода Башара Асада была сформирована новая администрация. Основной акцент теперь планируется сделать на невоенные формы взаимодействия, соответствующие текущим региональным потребностям.

Ранее министр отметил, что заигрывания с сирийскими курдами в «автономию и сепаратизм» могут вылиться во что-то конкретное. Дипломат предупредил, что эта проблема может взорвать все страны региона, что представляет серьезный риск.