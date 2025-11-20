«Уроки не извлечены»: Лавров осудил ФРГ за реваншистские настроения Лавров осудил Германию и Финляндию за антироссийские заявления

Германия и Финляндия не извлекли уроки из событий Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, правительство Фридриха Мерца в ФРГ показывает открытый реваншизм из-за желания иметь сильную армию в Европе. Министр добавил, что заявления президента Финляндии Александра Стубба подрывают статус республики, которая раньше придерживалась нейтралитета.

Он (канцлер ФРГ Фридрих Мерц. — NEWS.ru) гордо заявил, что Германия обязана вновь стать сильнейшей армией Европы. Это «вновь» показывает, что никакие уроки не извлечены, — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что страны Запада игнорируют уроки Нюрнбергского процесса и стремятся пересмотреть историю Второй мировой войны. Он подчеркнул, что Россия намерена продолжать работу по защите исторической памяти.

До этого Лавров отметил, что постановления Нюрнбергского трибунала подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются. Он указал на то, что решения инстанции отменяли право сильного и закрепляли принцип неотвратимости наказания за военные преступления.