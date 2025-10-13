Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 13:53

«Россия учтет»: в ГД осудили готовность Финляндии закупать оружие для ВСУ

Депутат Толмачев назвал грубой ошибкой желание Финляндии закупать оружие для ВСУ

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финляндия совершает грубую ошибку, выражая желание закупать оружие для Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, подобные поставки являются безрассудной тратой денег, которая ведет к истощению европейских стран. Депутат отметил, что Россия внимательно следит за действиями каждого государства, оказывающего помощь Киеву.

Финляндии, которая находится в глубоком экономическом кризисе, сейчас явно нужно не покупать оружие для Украины. Ей следует заниматься чем-нибудь другим, например, внутренней политикой. Но вместо решения насущных проблем страна собирается в прямом смысле сжигать деньги. Любые закупки оружия для Киева — это выбрасывание денег на ветер, которое в конечном итоге ведет к истощению Европы. При этом каждая страна, которая помогает Украине, может сколько угодно на словах открещиваться от участия в конфликте, но Россия все видит, понимает и учтет в будущем. Поэтому для Финляндии, как страны-соседа РФ, помощь ВСУ является грубой ошибкой, — высказался Толмачев.

Ранее стало известно, что власти Финляндии могут присоединиться к программе закупки американского оружия для Украины. По данным финских журналистов, в правительстве достигнуто согласие по поводу приобретения оружия у США, однако конкретное решение еще не принято.

Финляндия
Европа
ВСУ
оружие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко оценил последствия вспышки заболевания ветрянкой
В Китае заявили о гневе Трампа от урока, который ему преподал Пекин
Отоларинголог назвал главную опасность наушников
Стюардесса умерла в самолете во время рейса Милан — Тайбей
В России фиксируется рост заболеваемости опасной инфекцией
Трамп пригрозил победой США в случае начала войны
ХАМАС передал Израилю всех живых заложников
«О чем вы, черт возьми, говорили?»: Трамп о переговорах Путина и Уиткоффа
Трамп признал ошибочность своих взглядов на украинский конфликт
Гороскоп на неделю с 13 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Чистый салон за минуты: какой автопылесос выбрать? Изучаем рейтинг лучших
Сбербанк запустил новый механизм возврата средств жертвам мошенников
В Астрахани отразили крупную воздушную атаку
Лучшая закуска из кабачков! Готовим из них вафли
Нетаньяху вручил Трампу символичный подарок на встрече в Израиле
Лавров напомнил о реакции Клинтон на смерть Каддафи
Пригожин раскрыл, как рушатся звездные браки
В Госдуме рассказали, сколько россиян поддерживают введение цифрового рубля
Хоккеисты устроили ледовое побоище из-за русского языка в Латвии
Мужчинам дали совет по профилактике рака простаты
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.