«Россия учтет»: в ГД осудили готовность Финляндии закупать оружие для ВСУ

Финляндия совершает грубую ошибку, выражая желание закупать оружие для Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, подобные поставки являются безрассудной тратой денег, которая ведет к истощению европейских стран. Депутат отметил, что Россия внимательно следит за действиями каждого государства, оказывающего помощь Киеву.

Финляндии, которая находится в глубоком экономическом кризисе, сейчас явно нужно не покупать оружие для Украины. Ей следует заниматься чем-нибудь другим, например, внутренней политикой. Но вместо решения насущных проблем страна собирается в прямом смысле сжигать деньги. Любые закупки оружия для Киева — это выбрасывание денег на ветер, которое в конечном итоге ведет к истощению Европы. При этом каждая страна, которая помогает Украине, может сколько угодно на словах открещиваться от участия в конфликте, но Россия все видит, понимает и учтет в будущем. Поэтому для Финляндии, как страны-соседа РФ, помощь ВСУ является грубой ошибкой, — высказался Толмачев.

Ранее стало известно, что власти Финляндии могут присоединиться к программе закупки американского оружия для Украины. По данным финских журналистов, в правительстве достигнуто согласие по поводу приобретения оружия у США, однако конкретное решение еще не принято.