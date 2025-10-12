Для россиян изменятся правила въезда в одну страну

С 12 октября вступят в силу новые правила для въезда россиян в Испанию и в другие страны Шенгенской зоны, предупредили в МИД России. Систему сначала запустят в аэропорту Мадрида, а затем она будет внедряться поэтапно в других пунктах погранконтроля: воздушных, морских и наземных.

Индивидуальные данные (фотография и отпечатки пальцев) будут в обязательном порядке собираться у граждан третьих стран, включая Россию, при въезде/выезде через внешние границы Шенгенской зоны, — уточнили в министерстве.

Система будет регистрировать имя человека, данные проездного документа, биометрические данные, такие как отпечатки пальцев и изображения лица, а также дату и место въезда и выезда. Как уточняется на сайте Еврокомиссии, в течение шести месяцев все страны Шенгенской зоны должны перейти полностью на систему EES, предусматривающую сдачу биометрических данных. С 10 апреля 2026 года эта система заменит проставление штампов в загранпаспортах вручную.

Россиянам также станет сложнее получить краткосрочную визу в Чехию. С 12 октября 2025 года заканчивается сотрудничество между посольством страны в Москве и визовыми центрами компании VFS Global.