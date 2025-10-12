Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 19:23

Россиянам станет сложнее получить краткосрочную визу в Чехию

Граждане РФ смогут оформить визы в Чехию только в консульском отделе в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские граждане с 13 октября будут подавать заявления на получение краткосрочных виз в Чехию только через консульский отдел посольства республики, который находится в Москве, передает дипмиссия в своем Telegram-канале. Дело в том, что 12 октября 2025 года заканчивается сотрудничество между посольством страны в Москве и визовыми центрами компании VFS Global.

С 13 октября 2025 года будет возможно подавать заявления на оформление краткосрочных шенгенских виз только в консульском отделе посольства ЧР в Москве по предварительной записи, — сказано в посте.

Ранее сообщалось, что с 12 октября 2025 года все иностранцы, включая россиян, при пересечении границы Шенгенской зоны будут обязаны сдавать биометрические данные. На паспортном контроле начнут снимать отпечатки пальцев и фотографировать. Нововведение связано с запуском единой системы учета въезда и выезда, которая заработает во всех странах Шенгена.

До этого стало известно, что в ближайшее время между Россией, Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией может быть введен безвизовый режим. На данный момент неизвестно о точных сроках реализации этой инициативы.

