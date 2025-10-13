Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 13:48

Теплоход протаранил мост в Ростовской области

В Аксае теплоход «Волгонефть-242» столкнулся с разводным пешеходным мостом

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Теплоход «Волгонефть-242» столкнулся с разводным пешеходным мостом в Аксае Ростовской области, передает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».

Во время следствия выяснилось, что теплоход «Волгонефть-242», отходя от стоянки, задел бортом правобережную опору разводного моста пешеходной переправы. Уточняется, что судном в этот момент управлял капитан.

В результате инцидента теплоход получил различные повреждения, что повлекло причинение материального ущерба собственнику в размере более 3 млн рублей, — сказано в сообщении.

Ранее в Волжском районе Самарской области частный катер столкнулся с баржей. Один человек погиб, еще один пострадал. На месте происшествия работали экстренные службы.

До этого в Самаре катер врезался в двух сапбордистов напротив острова Голодный на Волге. Один из спортсменов получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь.

теплоходы
мосты
столкновения
Ростовская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стюардесса умерла в самолете во время рейса Милан — Тайбей
В России фиксируется рост заболеваемости опасной инфекцией
Трамп пригрозил победой США в случае начала войны
ХАМАС передал Израилю всех живых заложников
«О чем вы, черт возьми, говорили?»: Трамп о переговорах Путина и Уиткоффа
Трамп признал ошибочность своих взглядов на украинский конфликт
Гороскоп на неделю с 13 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Чистый салон за минуты: какой автопылесос выбрать? Изучаем рейтинг лучших
Сбербанк запустил новый механизм возврата средств жертвам мошенников
В Астрахани отразили крупную воздушную атаку
Лучшая закуска из кабачков! Готовим из них вафли
Нетаньяху вручил Трампу символичный подарок на встрече в Израиле
Лавров напомнил о реакции Клинтон на смерть Каддафи
Пригожин раскрыл, как рушатся звездные браки
В Госдуме рассказали, сколько россиян поддерживают введение цифрового рубля
Хоккеисты устроили ледовое побоище из-за русского языка в Латвии
Мужчинам дали совет по профилактике рака простаты
Опытный поисковик оценил шансы найти исчезнувшую семью Усольцевых
По каким принципам причисляют к лику святых: в прошлом и в современности
Стресс ухудшил состояние пятилетней дочери Блиновской
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.