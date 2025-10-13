Теплоход протаранил мост в Ростовской области В Аксае теплоход «Волгонефть-242» столкнулся с разводным пешеходным мостом

Теплоход «Волгонефть-242» столкнулся с разводным пешеходным мостом в Аксае Ростовской области, передает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».

Во время следствия выяснилось, что теплоход «Волгонефть-242», отходя от стоянки, задел бортом правобережную опору разводного моста пешеходной переправы. Уточняется, что судном в этот момент управлял капитан.

В результате инцидента теплоход получил различные повреждения, что повлекло причинение материального ущерба собственнику в размере более 3 млн рублей, — сказано в сообщении.

Ранее в Волжском районе Самарской области частный катер столкнулся с баржей. Один человек погиб, еще один пострадал. На месте происшествия работали экстренные службы.

До этого в Самаре катер врезался в двух сапбордистов напротив острова Голодный на Волге. Один из спортсменов получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь.