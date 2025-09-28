Россиянин погиб при столкновении катера с баржей Под Самарой один человек погиб при столкновении катера с баржей

Частный катер столкнулся с баржей в Волжском районе Самарской области, сообщил Telegram-канал «112». По предварительным сведениям, один человек погиб.

Также есть пострадавший, его госпитализировали. Информации о его состоянии пока нет. На месте ЧП работают экстренные службы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Бурятии катер наехал на 38-летнего мужчину, который в этот момент вынырнул из воды на Гусином озере. Винт судна нанес пострадавшему рваные раны лица и повредил плечо. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. При этом водителя катера задержали правоохранительные органы.

До этого в Красноярском крае в реке Елогуй утонул двухлетний ребенок. Водолазам потребовалось двое суток, чтобы поднять тело малыша. Инцидент случился в поселке Келлог Туруханского района. Ребенок самостоятельно вышел из дома к реке, оставив на берегу обувь.

Кроме того, в Ленинградской области школьник погиб при купании в карьере возле форта «Красная Горка». Полиция получила сигнал о несчастном случае 25 июня. По предварительным данным, 16-летний юноша не сумел самостоятельно выбраться из воды.