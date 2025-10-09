«Надеемся»: в МИД России высказались о мире на Ближнем Востоке Захарова: Россия надеется на устойчивое перемирие на Ближнем Востоке

Россия надеется, что на Ближнем Востоке установится стабильный мир, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства, РФ рассчитывает, что на этот раз прекращение огня окажется долговременным и будет способствовать нормализации обстановки в секторе Газа.

Надеемся, что на этот раз перемирие примет устойчивый характер. Это будет способствовать долгосрочной стабилизации в секторе Газа, создаст условия для возвращения всех внутренне перемещенных лиц, позволит приступить к масштабным работам по восстановлению практически полностью разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры, — заявила дипломат.

Ранее соглашение между Израилем и движением ХАМАС официально вступило в силу. Подписание документа стало результатом переговорного процесса, который проходил на территории Египта при содействии международных посредников.

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренностей между сторонами о выполнении первоначального этапа мирного урегулирования. Согласно им, палестинская сторона взяла на себя обязательства по освобождению удерживаемых заложников, а израильская — по выводу войск. Американский лидер выразил уверенность в скором освобождении всех захваченных лиц.