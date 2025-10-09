Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 октября 2025 в 12:18

В секторе Газа наступил режим прекращения огня

Al Jazeera: вступило в силу соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня

Сектор Газа Сектор Газа Фото: Moiz Salhi/Keystone Press Agency/Global look press

Соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу, сообщил телеканал Al Jazeera. Стороны подписали документ в результате переговоров, которые проходили в Египте при участии посредников.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу сегодня в 12 часов дня по местному времени (совпадает с мск. — NEWS.ru) после подписания соглашения, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. Палестинское движение обязалось освободить заложников, а Тель-Авив — отвести войска. По его мнению, вскоре все захваченные заложники будут освобождены. Также стало известно, что в конце недели Трамп может совершить рабочую поездку на Ближний Восток.

До этого представитель движения ХАМАС Тахер ан-Нуну сообщил, что палестинская сторона и Израиль через посредников обменялись списками заложников и заключенных, подлежащих освобождению. По его словам, в переданном Тель-Авиву перечне содержится согласованное количество арестованных палестинцев.

Израиль
сектор Газа
прекращение огня
соглашения
конфликты
