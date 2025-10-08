Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 октября 2025 в 11:11

ХАМАС и Израиль обменялись списками заложников и заключенных

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Палестинская группировка ХАМАС и Израиль через посредников обменялись списками заложников и заключенных для освобождения, сообщил представитель движения Тахер ан-Нуну в Telegram-канале движения. По его словам, в переданном Тель-Авиву перечне указано согласованное число арестованных палестинцев.

Мы обменялись списками заложников и заключенных, которых следует освободить в соответствии с оговоренными ранее критериями, — сказал ан-Нуну.

Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал предстоящие 48 часов как критически важные для разрешения конфликта в секторе Газа. Переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС в настоящее время проходят в Египте при участии международных посредников.

До этого движение ХАМАС выдвинуло новые требования по итогам второго дня переговоров по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе. Группировка настаивает на международных гарантиях прекращения огня и полного вывода израильских войск с территории анклава. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно менял свою позицию по этим вопросам, даже после того, как изначально согласился на прошлые соглашения США по Газе.

