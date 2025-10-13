В МИД раскрыли позицию России по насилию в палестино-израильском конфликте Лавров: РФ всегда хотела остановить насилие в палестино-израильском конфликте

РФ всегда на всех участников палестино-израильского конфликта влияла таким образом, чтобы остановить насилие, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран. По его словам, которые приводит ТАСС, компромиссы неизбежны в любом конфликте. Договоренности о прекращении кровопролития являются компромиссом, и каждая сторона должна идти на уступки, объяснил глава внешнеполитического ведомства.

Мы на всех старались влиять в одном направлении — в направлении отказа от насилия, выработки договоренностей о сосуществовании, — подчеркнул глава МИД.

До этого Лавров сообщил, что первый российско-арабский саммит состоится, как только будут определены его новые сроки проведения. По словам министра, итоговые документы почти готовы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. Палестинское движение обязалось освободить заложников, а Тель-Авив — отвести войска. По его мнению, вскоре все захваченные заложники будут освобождены. Также стало известно, что в конце недели Трамп может совершить рабочую поездку на Ближний Восток.