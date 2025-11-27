Путин отреагировал на сообщение о том, что Лавров «попал в опалу»

Путин отреагировал на сообщение о том, что Лавров «попал в опалу» Путин назвал чушью слова о том, что Лавров якобы попал в опалу

Слухи о том, что глава МИД России Сергей Лавров якобы попал в опалу, являются чушью, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит Кремль, у министра свой график работы, о котором он доложил лидеру.

Чушь это какая-то. Ни в какую опалу он не попал, — подчеркнул президент.

Путин отметил, что Лавров доложил ему, чем будет заниматься и в какое время. Сейчас глава внешнеполитического ведомства готовится ко встрече с американскими партнерами, уточнил российский лидер. Так Путин прокомментировал утверждения о том, что Лавров якобы давно не участвовал в визитах международного формата.

Ранее российский лидер заявил, что Москва ждет визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в столицу России для переговоров. При этом Путин допустил, что политик едет по личному поручению главы Белого дома Дональда Трампа.

Президент также отмечал, что признание суверенитета России над Донбассом и Крымом является одним из ключевых моментов переговоров с США. Путин убежден, что это и должно быть предметом обсуждения.