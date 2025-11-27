День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 18:38

Путин вспомнил, когда последний раз был на саммите G8

Путин заявил, что перестал ездить на саммиты G8 еще в 2012 году

Ангела Меркель, Владимир Путин, Дэвид Кэмерон, Барак Обама и Франсуа Олланд во время рабочего заседания в рамках саммита G8 Ангела Меркель, Владимир Путин, Дэвид Кэмерон, Барак Обама и Франсуа Олланд во время рабочего заседания в рамках саммита G8 Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Президент России Владимир Путин вспомнил, что перестал ездить на саммиты G8 еще до начала боевых действий на Украине. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, это произошло в 2012 году.

Я первый раз отказался — это действительно [произошло до конфликта на Украине], я ничего не придумываю — как раз это пришлось на момент формирования правительства после избрания президента — по-моему, в 2012 году, — сказал Путин.

Он добавил, что Москва не получала официальных приглашений насчет возвращения в G8. При этом Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывается от контактов и всегда открыта для взаимодействия.

Путин также рассказал, что российское правительство разрабатывает комплекс ответных мер на случай конфискации активов страны в Европе. Он назвал возможные действия стран Европейского союза воровством чужой собственности.

Кроме того, президент назвал чушью слухи о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров попал в опалу. По его словам, у главы ведомства свой график работы. Сейчас Лавров готовится к встрече с американскими партнерами.

Россия
Владимир Путин
саммиты
Запад
