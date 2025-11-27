Путин пригрозил ответом на конфискацию российских активов

Российское правительство разрабатывает комплекс ответных мер на случай конфискации активов страны в Европе, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами. Он назвал возможные действия стран ЕС воровством чужой собственности, передает пресс-служба Кремля.

Правительство Российской Федерации по моему поручению вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет. И всем ясно, все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности, — отметил президент.

Ранее Путин заявил, что Москва не получала официальных приглашений насчет возвращения в G8. По его словам, Россия никогда не отказывается от контактов и всегда открыта для взаимодействия.

Прежде Путин заявил, что РФ готова зафиксировать отсутствие агрессивных планов в отношении Европы. Глава государства подчеркнул, что подобные гарантии могут быть предоставлены в любой необходимой форме. Вместе с тем он подчеркнул, что заявления о риске нападения России на Европу распространяют «жулики».