«Жулики»: Путин отверг ложь о «российской агрессии» против ЕС Путин заявил об отсутствии планов нападения России на Европу

Заявления о риске нападения России на Европу распространяют «жулики», заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке. Он подчеркнул, что Москва готова документально закрепить отсутствие планов нападения на европейские государства, говорится на сайте Кремля.

Там (в ЕС. — NEWS.ru) есть люди, мне кажется, что они не в себе немного или жулики какие-то и что-то хотят за это получить, [которые] публично своим гражданам говорят, что Россия готовится к нападению на Европу и нужно укреплять оборонный потенциал, — сказал президент.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о разработке Европой планов по переброске 800 тыс. военнослужащих НАТО на восточное направление. Сенатор утверждает, что подобными действиями Брюссель создает «инфраструктуру войны».

Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о подготовке Евросоюза к прямому вооруженному противостоянию с РФ. По оценке дипломата, данная направленность составляет суть политики военного развития государств НАТО и подчинившегося Альянсу ЕС.

Также военный эксперт Василий Дандыкин заявил о невозможности создания странами НАТО 800-тысячной армии для противодействия России. По его мнению, данные амбиции представляют собой фантазию, поскольку реальный потенциал Альянса не соответствует декларируемым масштабам.