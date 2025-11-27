День матери
27 ноября 2025 в 18:22

Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье

Дуров и Вавилова завели черного мини-козленка

Юлия Вавилова Юлия Вавилова Фото: t.me/julivavilovaa
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и его возлюбленная, блогер Юлия Вавилова, завели черного мини-козленка. Девушка рассказала, что назвала его Тонски. Питомцу три месяца, уточнила она в своем Telegram-канале.

У нас новый питомец! И это не собака, не кошка. Даже не хомяк. Это маленький козленок. Его зовут Тонски, — написала Вавилова.

Ранее Вавилова рассказала, что женщина должна в первую очередь сосредоточиться на саморазвитии, чтобы привлечь внимание миллиардера. По ее мнению, не нужно стремиться к отношениям ради статуса или выгоды — именно в таком случае «произойдет магия». Между тем стало известно, что Дуров потратил $400 тыс. (31,3 млн рублей) на роль Вавиловой в голливудском фильме.

Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов до этого позвал Дурова на тренировку. Бывший чемпион UFC в легком весе отметил, что всегда видит его в тренажерном зале. Дуров в свою очередь ответил словами «отправь местоположение, брат». Последняя встреча экс-чемпиона и предпринимателя состоялась в октябре. Тогда в Абу-Даби проходил турнир UFC 321.

