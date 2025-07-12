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12 июля 2025 в 17:38

Девушка Дурова рассказала, как привлечь внимание миллиардера

Девушка Дурова посоветовала женщинам сосредоточиться на себе

Юлия Вавилова Юлия Вавилова Фото: Социальные сети

Девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова рассказала, как привлечь внимание миллиардера: женщина должна в первую очередь сосредоточиться на саморазвитии. По ее мнению, не нужно стремиться к отношениям ради статуса или выгоды — именно в таком случае «произойдет магия».

На самом деле вопрос должен звучать так: «Как мне стать кем-то, кто привлечет настоящую любовь?» Ответ всегда один — сосредоточиться на себе. Нужно развиваться, расти и строить жизнь настолько полную, что любовь в ней станет лишь прекрасным дополнением, а не решением проблем, — написала девушка на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Ранее Дуров порекомендовал начинающим предпринимателям сосредоточиться на изучении математики. Бизнесмен подчеркнул, что эта дисциплина развивает критически важные для бизнеса навыки: способность логически мыслить, аналитически подходить к проблемам и разбивать сложные задачи на составные части. Дуров также отметил, что математическое образование помогает полагаться на собственный ум.

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