29 сентября 2025 в 17:37

Девушка Дурова упала с лестницы и травмировала ногу

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Global Look Press

Девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала фотографию, сделанную после падения с лестницы. Модель травмировала ногу. На снимке Вавилова сидит с перевязанной стопой. При этом сама она восприняла травму с иронией.

Мне кажется, жизнь советует мне замедлиться. Сейчас не могу ничего делать, кроме как отдыхать. Проявляйте заботу о себе, не забывайте отдыхать! — посоветовала девушка.

Как уточнила Юлия, она упала с лестницы, поскольку торопилась и пропустила ступеньку. От удара у нее треснула кость стопы. При этом через некоторое время девушка вышла на связь с подписчиками и рассказала, что улетает из Дубая.

Ранее Вавилова рассказала, как привлечь внимание миллиардера: женщина должна в первую очередь сосредоточиться на саморазвитии. По ее мнению, не нужно стремиться к отношениям ради статуса или выгоды — именно в таком случае «произойдет магия».

До этого Вавилова рассказала, что Дуров окунул ее в ванну с тирамису в день рождения. На одном из опубликованных фото изображена ванна со свечками, а на другом — бизнесмен, держащий в руках девушку и несущий ее к тирамису.

