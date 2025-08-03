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03 августа 2025 в 18:45

Дуров окунул свою девушку в ванну с десертом

Дуров окунул свою девушку Вавилову в ванну с тирамису в день ее рождения

Павел Дуров и Юлия Вавилова Павел Дуров и Юлия Вавилова Фото: picture alliance / dpa/TASS

Девушка Павла Дурова Юлия Вавилова рассказала в своем Telegram-канале, что бизнесмен окунул ее в ванну с тирамису в день рождения. 2 августа ей исполнилось 25 лет. На одном из фото, которое опубликовала Вавилова, изображена ванна со свечками, а на другом — Дуров, держащий в руках девушку и несущий ее к «тирамису».

Я самый счастливый человек на земле. Спасибо за все добрые пожелания и любовь, — написала Вавилова.

Ранее Дуров подарил Юлии Вавиловой коллекционную игрушку Plush Pepe стоимостью $52,5 тыс. (около 4,2 млн рублей). Выбор подарка не был случаен — девушка коллекционирует розовые и фиолетовые виртуальные подарки с фоном Cyberpunk.

До этого Вавилова рассказала, что для привлечения внимания миллиардера женщина должна в первую очередь сосредоточиться на саморазвитии. По ее мнению, не нужно стремиться к отношениям ради статуса или выгоды — именно в таком случае «произойдет магия».

Дуров ранее порекомендовал начинающим предпринимателям сосредоточиться на изучении математики. Бизнесмен подчеркнул, что эта дисциплина развивает критически важные для бизнеса навыки: способность логически мыслить и аналитически подходить к проблемам.

Павел Дуров
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