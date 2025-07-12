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12 июля 2025 в 07:24

Дуров раскрыл, чему важно научиться для создания своей компании

Дуров призвал изучать математику для создания собственной компании

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тем, кто хочет создать собственную компанию и только начинает это дело, необходимо изучать математику, заявил в своем Telegram-канале основатель мессенджера, бизнесмен Павел Дуров. По его словам, данная наука развивает ключевой навык, необходимый для руководства проектами.

Если вы ученик, выбирающий, на чем сосредоточиться — выбирайте математику, — посоветовал Дуров.

В частности, продолжил предприниматель, математика позволяет человеку полагаться на собственный ум и рассуждать логически. Человек, разбирающийся в ней, учится делить проблемы на составные части и решать их поэтапно, убежден Дуров.

Ранее основатель Telegram опроверг информацию об уходе мессенджера из России, назвав подобные новости фейком. Он отметил, что несколько дней назад Telegram-каналы распространили ложные сведения.

До этого Дуров рассказал, что он принципиально не пользуется смартфоном. По словам предпринимателя, это решение продиктовано заботой о продуктивности и конфиденциальности.

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