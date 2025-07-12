Дуров раскрыл, чему важно научиться для создания своей компании

Дуров раскрыл, чему важно научиться для создания своей компании Дуров призвал изучать математику для создания собственной компании

Тем, кто хочет создать собственную компанию и только начинает это дело, необходимо изучать математику, заявил в своем Telegram-канале основатель мессенджера, бизнесмен Павел Дуров. По его словам, данная наука развивает ключевой навык, необходимый для руководства проектами.

Если вы ученик, выбирающий, на чем сосредоточиться — выбирайте математику, — посоветовал Дуров.

В частности, продолжил предприниматель, математика позволяет человеку полагаться на собственный ум и рассуждать логически. Человек, разбирающийся в ней, учится делить проблемы на составные части и решать их поэтапно, убежден Дуров.

Ранее основатель Telegram опроверг информацию об уходе мессенджера из России, назвав подобные новости фейком. Он отметил, что несколько дней назад Telegram-каналы распространили ложные сведения.

До этого Дуров рассказал, что он принципиально не пользуется смартфоном. По словам предпринимателя, это решение продиктовано заботой о продуктивности и конфиденциальности.