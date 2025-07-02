Дуров рассказал о будущем Telegram в России Дуров опроверг информацию об уходе Telegram из России

Основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию о якобы уходе мессенджера из России, назвав подобные новости фейком. В своем блоге он рассказал, что несколько дней назад Telegram-каналы распространили ложные сведения.

Несколько дней назад Telegram-каналы опубликовали фейковую новость об уходе Telegram из России. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах, — написал он.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский отмечал, что мессенджеры WhatsApp и Telegram могут ждать более серьезные санкции за нарушения законодательства. По его словам, это произойдет после появления национального цифрового сервиса MAX, который разработан на основе российского ПО, а число его ежедневных пользователей должно быть не менее 500 тысяч человек.

До этого стало известно, что в России появится новый цифровой сервис, который объединит функции мессенджера и платформы для предоставления государственных и муниципальных услуг. Закон о его создании подписал президент России Владимир Путин. Платформа позволит обмениваться сообщениями, передавать официальные документы, подтверждать личность и возраст, а также пользоваться онлайн-льготами и справками из ЕСИА.