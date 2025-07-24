Строители начали восстанавливать «Крокус Сити Холл»

В Красногорске Московской области началась реконструкция фасада павильона «Крокус Экспо», в котором расположен концертный зал «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС. Сгоревшую часть огородили лесами, бетонные конструкции у входа разбирает экскаватор, на площадке работают строители.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта прошлого года. Террористы открыли огонь по людям из автоматического оружия и подожгли зрительный зал. Жертвами атаки стали 145 человек, 551 человек пострадал.

Ранее один из обвиняемых, Саидакрами Рачабализода, сообщил следствию, что координатор по имени Сайфулло первоначально инструктировал четверых исполнителей стать смертниками. По замыслу организатора, после совершения теракта они должны были вступить в бой с прибывшими правоохранителями и сражаться до смерти. Однако за день до нападения планы изменились. Сайфулло передал одному из исполнителей, Фаридуни, указание не погибать, а после теракта направляться на территорию Украины.

Позже стало известно, что Шамсидин Фаридуни, признанный непосредственным исполнителем теракта в «Крокус Сити Холле», оказался единственным из четырех обвиняемых, кто полностью признал свою вину. Он также выразил раскаяние в совершенных действиях. Трое других подозреваемых хотя и подтвердили свою причастность к преступлению, но не проявили сожаления о содеянном.