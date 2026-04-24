Управляющую хостелом осудили за проживание участников по делу «Крокуса»

Московский суд вынес приговор управляющей хостелом, где с нарушением миграционного законодательства проживали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», передает РИА Новости. Женщину признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы.

[Исполнители теракта в «Крокусе»] ежедневно приходили, осуществляли оплату за проживание в апарт-отеле наличными денежными средствами либо переводом на банковскую карту, ночевали, после чего собирали все свои вещи и уходили, а потом снова приходили и заново заселялись, — говорится в материале.

Суд назначил ей три года лишения свободы с запретом заниматься гостиничной деятельностью на два года. До вынесения приговора она находилась под подпиской о невыезде и признала свою вину.

Ранее стало известно, что первоначальной целью теракта у исполнителей и их зарубежных кураторов была одна из башен делового центра «Москва-Сити». Однако боевики признали здание неподходящим и выбрали концертный зал «Крокус Сити Холла» в Красногорске.