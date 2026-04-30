30 апреля 2026 в 05:20

Назван неочевидный продукт, помогающий быстрее похудеть

Тренер Брабечан: горчица может заменить майонез в салатах и мясных блюдах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Горчица может заменить майонез в салатах и мясных блюдах, заявил NEWS.ru тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. Однако, по его словам, эта острая приправа не подходит для каждого приема пищи.

Горчица подходит как острая приправа, а не как лечебный продукт и не еда на каждый прием. Полезным этот продукт окажется прежде всего тем, кто работает над весом. Вместо майонеза к салату предлагаю соус из горчицы и греческого йогурта с зеленью. Получается нормальная заправка. Она подойдет к курице, индейке, тунцу, картофелю или яйцам. Рабочая доза для здорового взрослого человека — две чайные ложки в сутки, — сказал Брабечан.

Он добавил, что в горчице мало калорий, однако присутствует соль. Кроме того, по словам тренера, эту острую приправу запрещено употреблять пациентам с язвой желудка и гастритом.

При аллергии стоит полностью исключить горчицу из рациона. Реакция развивается быстро, от зуда и крапивницы до отека губ и падения давления. При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите с повышенной кислотностью, энтероколите и воспалительных заболеваниях почек горчица под прямым запретом. При рефлюксе и изжоге острая пища относится к частым триггерам, — заключил Брабечан.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что жирная рыба, квашеная капуста, красный лук, орехи и яйца — настоящие природные антидепрессанты, которые повышают настроение. Для выработки гормонов счастья врач посоветовала употреблять вишню, черешню, киви и банан.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
