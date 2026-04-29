Врач назвала доступные продукты, повышающие настроение

Жирная рыба, квашеная капуста, красный лук, орехи и яйца — настоящие природные антидепрессанты, которые повышают настроение, заявила «Радио 1» диетолог Елена Соломатина. Для выработки гормонов счастья врач посоветовала употреблять вишню, черешню, киви и банан.

Ни один продукт не является «волшебной таблеткой». Но если вы будете регулярно включать в рацион вышеперечисленное, то обеспечите свой мозг и кишечник всем необходимым для выработки гормонов радости, — подчеркнула Соломатина.

Она уточнила, что жирная рыба служит строительным материалом для клеточных мембран нейронов. Квашеная капуста содержит полезные лактобактерии, а красный лук — кверцетин, улучшающий кровообращение и снижающий воспалительные процессы.

Ягоды и фрукты, богатые мелатонином, поддерживают здоровый сон. Острые специи, в том числе перец и горчица, способствуют выработке гормонов счастья. Орехи за счет аргинина улучшают кровоток в мозге, а яйца — память, концентрацию и ясность ума.

Ранее Соломатина заявила, что регулярная физическая активность, в том числе спорт и долгие прогулки, способствует выбросу эндорфинов. Она отметила, что сбалансированный рацион с разнообразной, нежареной и непереработанной пищей — еще один из источников счастья для организма.