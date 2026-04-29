29 апреля 2026 в 14:32

Врач назвала доступные продукты, повышающие настроение

Диетолог Соломатина назвала жирную рыбу природным антидепрессантом

Жирная рыба, квашеная капуста, красный лук, орехи и яйца — настоящие природные антидепрессанты, которые повышают настроение, заявила «Радио 1» диетолог Елена Соломатина. Для выработки гормонов счастья врач посоветовала употреблять вишню, черешню, киви и банан.

Ни один продукт не является «волшебной таблеткой». Но если вы будете регулярно включать в рацион вышеперечисленное, то обеспечите свой мозг и кишечник всем необходимым для выработки гормонов радости, — подчеркнула Соломатина.

Она уточнила, что жирная рыба служит строительным материалом для клеточных мембран нейронов. Квашеная капуста содержит полезные лактобактерии, а красный лук — кверцетин, улучшающий кровообращение и снижающий воспалительные процессы.

Ягоды и фрукты, богатые мелатонином, поддерживают здоровый сон. Острые специи, в том числе перец и горчица, способствуют выработке гормонов счастья. Орехи за счет аргинина улучшают кровоток в мозге, а яйца — память, концентрацию и ясность ума.

Ранее Соломатина заявила, что регулярная физическая активность, в том числе спорт и долгие прогулки, способствует выбросу эндорфинов. Она отметила, что сбалансированный рацион с разнообразной, нежареной и непереработанной пищей — еще один из источников счастья для организма.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог отреагировал на решение Ирана по Ормузскому проливу
Певица Успенская рассказала, как чувствует себя из-за погоды в Москве
«Вредоносность»: Лихачев высказал опасения по поводу происходящего у ЗАЭС
Дмитриев назвал мощнейший актив России
На Западе «убили» надежды Киева на вступление в НАТО
«По затылку не бьем»: глумливые подростки устроили поп-ММА с инвалидом
Экс-чемпион мира отреагировал на допуск российских боксеров до соревнований
Власти Приморья рассказали, сколько туристов ожидают в летний сезон
Друзья погибшего на тракторе подростка раскрыли подробности трагедии
Британия отозвала аккредитацию дипломата России и вызвала посла в МИД
Журналист сравнил низкий рейтинг Стармера с Джонсоном накануне отставки
В России появится новая зона с казино
Песков ответил, планируется ли разговор Путина с президентом ОАЭ
«Из офшоров подтянуть»: Матвиенко обратилась к богатейшему человеку России
Петербургские врачи сконструировали клапан для сердца пациента
Появились подробности поджога дома Стармера украинцами
Обновить квартиру за выходные: что изменит ощущение от дома без ремонта
Глава Росатома назвал убийством гибель сотрудника ЗАЭС от удара ВСУ
Белоусов обратился к бойцам ВС РФ после освобождения Ильиновки
Путин раскрыл, готовы ли российские компании работать на рынке Конго
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
