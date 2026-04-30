Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американского контингента в Германии «черной меткой» для канцлера ФРГ Фридриха Мерца. На своей странице в соцсети он отметил, что такие заявления могут отражаться на политической ситуации в стране.

Черная метка для испытывающего трудности Мерца, — написал Дмитриев.

Ранее стало известно, что администрация Трампа рассматривает вариант сокращения численности американских войск, размещенных на территории Германии. Окончательное решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято в ближайшее время, подчеркнул лидер Соединенных Штатов.

До этого Дмитриев заявил: Евросоюз в условиях энергетического кризиса ведет спорную политику, которая вредит ему самому. Глава РФПИ проиллюстрировал, как европейцы, по его мнению, вредят сами себе, отказываясь от дешевых энергоносителей, опубликовав видео. На кадрах можно увидеть каратиста, который разбивает кирпич о собственную голову и отправляет себя в глубокий нокаут.