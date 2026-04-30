30 апреля 2026 в 05:08

«Черная метка»: Дмитриев предрек Мерцу последствия из-за слов Трампа

Дмитриев назвал слова Трампа о сокращении войск США «черной меткой» для Мерца

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американского контингента в Германии «черной меткой» для канцлера ФРГ Фридриха Мерца. На своей странице в соцсети он отметил, что такие заявления могут отражаться на политической ситуации в стране.

Черная метка для испытывающего трудности Мерца, — написал Дмитриев.

Ранее стало известно, что администрация Трампа рассматривает вариант сокращения численности американских войск, размещенных на территории Германии. Окончательное решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято в ближайшее время, подчеркнул лидер Соединенных Штатов.

До этого Дмитриев заявил: Евросоюз в условиях энергетического кризиса ведет спорную политику, которая вредит ему самому. Глава РФПИ проиллюстрировал, как европейцы, по его мнению, вредят сами себе, отказываясь от дешевых энергоносителей, опубликовав видео. На кадрах можно увидеть каратиста, который разбивает кирпич о собственную голову и отправляет себя в глубокий нокаут.

В Кривом Роге возле деда Зеленского хоронят бойцов «Азова»
Ученые оценили реальные перспективы пилотируемых миссий на Венеру
Косметолог рассказала о неожиданном способе справиться с депрессией
Сердцу не прикажешь: как правильно питаться, чтобы не «заработать» инфаркт
Стало известно, какая отрасль получает более 350 тысяч рублей
HR-эксперт ответила, почему успешные женщины зачастую чувствуют пустоту
Россиянам объяснили, чем опасно бесконтрольное употребление разных напитков
В одном из домов Москвы произошел взрыв и начался пожар
В Перми и Бугульме ввели ограничения на полеты
Минобороны РФ раскрыло детали операции с применением «Урагана» против ВСУ
Назван неочевидный продукт, помогающий быстрее похудеть
Волочкова рассказала, что продолжает общение с Пугачевой
«Черная метка»: Дмитриев предрек Мерцу последствия из-за слов Трампа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 апреля
«Геймеры — лучшие дроноводы»: как в РФ создают войска беспилотных систем
Дмитриев рассказал, что привело британцев к пустым полкам в магазинах
Разведывательный беспилотник сбили рядом с посольством США в Ираке
Трамп анонсировал высадку астронавтов на Луну
Россиян ждут две серии длинных выходных в мае
Соцфонд назвал средний размер пенсий россиян
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

