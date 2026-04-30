30 апреля 2026 в 05:28

В одном из домов Москвы произошел взрыв и начался пожар

На северо-западе Москвы в одной из квартир произошел взрыв и начался пожар

В квартире на северо-западе Москвы произошел взрыв и начался пожар, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, один человек получил травмы.

Около 04:00 мск жители дома в районе Щукино на улице Академика Бочвара услышали громкий хлопок, отметили в источнике. После взрыва в одной из квартир выбило стекла, а осколки повредили припаркованные автомобили.

Сразу после инцидента возник небольшой пожар, который был потушен хозяином квартиры до прибытия экстренных служб. Пострадавшего осматривают медики, предварительно причиной происшествия могла стать неисправность бытового чайника.

Ранее в подмосковном Видном десятки людей едва не сгорели заживо из-за пожара в лифтовой шахте, устроенного подростком. Чтобы не задохнуться в густом дыму, некоторые жильцы были вынуждены выпрыгивать из окон на мусорные баки. Пострадавшие уверены, что причиной ЧП стал намеренный поджог, организованный несовершеннолетним местным жителем.

До этого МЧС Москвы показало кадры пожара на стройке элитного дома в Москве. По информации министерства, произошло возгорание на втором и третьем этажах строящегося здания.

