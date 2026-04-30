В одном из домов Москвы произошел взрыв и начался пожар

В квартире на северо-западе Москвы произошел взрыв и начался пожар, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, один человек получил травмы.

В квартире на северо-западе Москвы произошел взрыв и начался пожар, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, один человек получил травмы.

Около 04:00 мск жители дома в районе Щукино на улице Академика Бочвара услышали громкий хлопок, отметили в источнике. После взрыва в одной из квартир выбило стекла, а осколки повредили припаркованные автомобили.

Сразу после инцидента возник небольшой пожар, который был потушен хозяином квартиры до прибытия экстренных служб. Пострадавшего осматривают медики, предварительно причиной происшествия могла стать неисправность бытового чайника.

