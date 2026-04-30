Ситуация стабильна? Прогноз пыльцы в Москве сегодня — 30 апреля

Прогноз пыльцы в Москве сегодня — 30 апреля
Апрель подходит к концу, и жители ЦФО готовятся к массовому пылению березы. Пыльца этого дерева остается главным аллергеном весны, приносящим поллинозникам наибольший дискомфорт. Рассказываем, как нестабильная погода сказалась на уровне пыльцы сегодня.

Аллергосезон в Москве в 2026 году

Погода улучшается крайне медленно. Дождь и снег, идущие который день, не закончатся и 30 апреля. Температура воздуха поднимется только до +7 градусов. В таких условиях уровень пыльцы в воздухе минимизируется.

Прогноз пыльцы на 30 апреля 2026 года

В последний день апреля концентрация березы не превысит планку в 10 единиц на кубометр. Пока непогода не уйдет из столицы, ситуация едва ли изменится.

Между тем массовое цветение берез ожидается в конце майских праздников. К этому времени стоит подготовить аптечки и быт к активному пылению.

О том, как облегчить жизнь в разгар аллергосезона, читайте в нашем материале.

Елизавета Макаревич
