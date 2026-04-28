Когда ждать березовый пик? Пыльца в Москве сегодня — 28 апреля

Пыльца березы — тема, неизменно беспокоящая поллинозников в апреле. Хотя повислые деревья запылили еще в начале месяца, пика активности аллергена до сих пор не было. Разбираемся, как меняется аллергообстановка 28 апреля и определяем уровень пыльцы в воздухе.

Аллергосезон в Москве в 2026 году

Апрельская погода продолжает удивлять — и не всегда приятно. Во вторник, 28 апреля, москвичей снова ждет снег с дождем. Температура воздуха не превысит +2 градуса. Так что уровень пыльцы сейчас ощутимо снизился.

Прогноз пыльцы в Москве и Подмосковье: 28 апреля 2026 года

Сейчас пыльца находится на отметке до 10 единиц на кубический метр. Концентрация березового аллергена ощутимо рассеялась, и многие поллинозники испытали облегчение. Между тем до первого березового пика, если верить прогнозам аллергологов, остается около 8–11 дней. Убедитесь, что все назначенные врачом препараты имеются в вашей аптечке, и не забывайте про правила аллергобыта.

