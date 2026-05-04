Тянула до последнего, а зря — дерево чуть не рухнуло: 5 сигналов, что пора прощаться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иногда дерево на участке становится почти «членом семьи», и рука не поднимается его убрать. Но есть моменты, когда жалость может обернуться проблемами. Лучше вовремя заметить тревожные признаки, чем потом разбираться с последствиями.

Первое, на что стоит смотреть, — наклон ствола. Если дерево кренится, значит, с корнями уже не все в порядке, и при ветре оно может упасть. Второй сигнал — глубокие трещины: это признак разрушения древесины изнутри, и «лечение» часто уже не помогает.

Третий момент — наросты и вздутия на коре. Под ними обычно скрывается гниль, которая делает дерево хрупким. Четвертый признак — отсутствие роста: нет новых веток и побегов, значит, растение угасает.

И наконец, если плодовое дерево годами не дает урожая, смысла держать его нет. Оно лишь забирает силы у почвы и затеняет участок. Иногда лучше отпустить старое дерево и посадить новое — так результат будет быстрее и надежнее.

Марина Макарова
