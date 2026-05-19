Тишь да гладь и никакой аллергии? Пыльца в Москве сегодня — 19 мая

Пыльца в Москве сегодня — 19 мая
Московские и подмосковные березы практически отпылили, так что поллинозники-«березовики» вздохнули с облегчением. Рассказываем, какова аллергообстановка на текущий момент, и определяем уровень пыльцы сегодня.

Во вторник, 19 мая, в Москве будет по-настоящему летняя погода. Воздух прогреется аж до +29 градусов. Осадков не ожидается, так что рассчитывать на дождь, который прибьет пыльцу, не стоит. Впрочем, это не повод расстраиваться.

Прогноз пыльцы на 19 мая 2026 года

Сейчас источниками пыльцы в Москве являются:

  • береза;

  • дуб;

  • злаки.

Впрочем, их концентрация очень низкая — до 10 частиц на кубический метр. Так что дискомфорт испытают только особенно чувствительные аллергики. Остальные могут вздохнуть с облегчением.

И все-таки не стоит расслабляться. Рекомендуем продолжать соблюдать базовые правила самопомощи в аллергосезон. Пейте антигистаминные в соответствии с рекомендациями врача. После прогулок по улице принимайте душ. Проводите регулярную влажную уборку дома и в офисе. А еще задумайтесь об АСИТ-терапии — для этого проконсультируйтесь с аллергологом, который расскажет вам о времени и особенностях лечения.

Наш календарь пыления и цветения ищите здесь.

Елизавета Макаревич
