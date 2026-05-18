Вместо березы теперь злаки? Пыльца в Москве сегодня — 18 мая

Березы почти отпылили, и многие поллинозники вздохнули с облегчением. Но радоваться рано, ведь на смену одному аллергену всегда приходят другие. Рассказываем, что цветет 18 мая и каков уровень пыльцы сегодня.

Пыльца в Москве сегодня

Понедельник, 18 мая, встретит москвичей прекрасной погодой. Температура воздуха поднимется аж до +28 градусов, и весь день будет практически безоблачным. Разбираемся, как это скажется на аллергенах.

Прогноз пыльцы на 18 мая 2026 года

Московские березы практически отпылили. Их концентрация сейчас составляет до 10 частиц на кубометр. Для «березовиков» это, безусловно, хорошая новость.

Упала концентрация и другого аллергена — дуба. Его пыльца также находится на уровне до 10 единиц на кубометр.

Наконец, в столице начали цвести злаки, но их пыльцы в воздухе пока совсем немного (до 10 единиц на кубометр). В таких условиях малочувствительные поллинозники, скорее всего, испытают облегчение.

Но не стоит забывать о правилах аллергобыта:

принимайте антигистаминные;

проводите регулярную влажную уборку;

принимайте душ после каждой прогулки на улице;

оснастите жилище фильтрами для воздуха и антипыльцевыми сетками для окон.

При острых симптомах, например развитии отека, не медлите с вызовом скорой помощи!

Наш календарь пыления и цветения ищите здесь.