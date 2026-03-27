27 марта 2026 в 09:55

Полба с виноградом — удивит даже искушенных гурманов. Готовлю с ореховой заправкой по старинному рецепту

Фото: D-NEWS.ru
Сочетание упругой питательной полбы с ореховым оттенком и мягкого карамельно-сладкого запеченного винограда — это больше, чем салат. Это идеальный баланс текстур и вкусов, который работает как самостоятельное блюдо или изысканный гарнир.

Что понадобится

Полба (крупа) — 200 г, виноград (синий или красный) — 300 г, красный лук, свежая мята — 15 г, свежая петрушка — 15 г, арахис жареный — 30 г, бальзамический уксус — 2 ст. л., оливковое масло — 4 ст. л., мед — 1 ч. л., дижонская горчица — 1 ч. л., соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Полбу отварите согласно инструкции на упаковке до готовности, затем откиньте на сито и дайте полностью остыть.

Духовку разогрейте до 220 °C. Виноград выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте 6–8 минут до легкого карамельного оттенка и выделения сока, один раз аккуратно перемешав лопаткой.

Четверть от общего количества запеченного винограда переложите в чашу блендера, добавьте бальзамический уксус, мед, горчицу и оливковое масло.

Взбейте до получения однородного, слегка вязкого соуса, посолите и поперчите по вкусу. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, мяту и петрушку мелко порубите. В большой миске соедините остывшую полбу, оставшийся целый запеченный виноград, лук и зелень.

Полейте салат приготовленной виноградной заправкой и тщательно, но бережно перемешайте. Перед подачей разложите по тарелкам и посыпьте жареным арахисом для хрустящего акцента.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
