Березы, дуб и злаки — чего бояться? Пыльца в Москве сегодня — 17 мая

На каждый день

Березы, дуб и злаки — чего бояться? Пыльца в Москве сегодня — 17 мая

Самый агрессивный аллерген весны, кажется, почти отпылил. Однако загрязненность воздуха пыльцой все еще достаточно высок, чтобы вызвать дискомфорт у поллинозников. Рассказываем, что цветет 17 мая и каков уровень пыльцы сегодня.

Пыльца в Москве сегодня

Воскресенье, 17 мая, будет теплым и малооблачным. Температура воздуха поднимется до +25 градусов. Осадков, которые могли бы снизить уровень пыльцы в воздухе, не ожидается.

Прогноз пыльцы на 17 мая 2026 года

Прямо сейчас в Москве активны три аллергена:

береза (до 10 единиц на кубометр);

дуб (от 11 до 100 единиц на кубометр);

злаки (до 10 единиц на кубометр).

Обнадеживающие показатели говорят о том, что по крайней мере малочувствительные поллинозники смогут вдохнуть полной грудью. Но это не повод забывать о правилах самопомощи и аллергобыта.

Продолжайте принимать антигистаминные препараты по назначению врача и проводите дома регулярную влажную уборку. Перед выходом на улицу надевайте медицинские маски и солнцезащитные очки, можно также обзавестись головным убором, чтобы частички пыльцы не застревали в волосах. После прогулок обязательно принимайте душ. Полезными будут ношение ноздревых фильтров и промывание носа солевым раствором. Оснастите дом антипыльцевыми сетками и фильтрами для очистки воздуха.

При острых аллергических реакциях (например, развитии отека) вызывайте скорую помощь!

Наш календарь пыления и цветения ищите здесь.