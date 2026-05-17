Березы, дуб и злаки — чего бояться? Пыльца в Москве сегодня — 17 мая

Самый агрессивный аллерген весны, кажется, почти отпылил. Однако загрязненность воздуха пыльцой все еще достаточно высок, чтобы вызвать дискомфорт у поллинозников. Рассказываем, что цветет 17 мая и каков уровень пыльцы сегодня.
Пыльца в Москве сегодня
Воскресенье, 17 мая, будет теплым и малооблачным. Температура воздуха поднимется до +25 градусов. Осадков, которые могли бы снизить уровень пыльцы в воздухе, не ожидается.
Прогноз пыльцы на 17 мая 2026 года
Прямо сейчас в Москве активны три аллергена:
береза (до 10 единиц на кубометр);
дуб (от 11 до 100 единиц на кубометр);
злаки (до 10 единиц на кубометр).
Обнадеживающие показатели говорят о том, что по крайней мере малочувствительные поллинозники смогут вдохнуть полной грудью. Но это не повод забывать о правилах самопомощи и аллергобыта.
Продолжайте принимать антигистаминные препараты по назначению врача и проводите дома регулярную влажную уборку. Перед выходом на улицу надевайте медицинские маски и солнцезащитные очки, можно также обзавестись головным убором, чтобы частички пыльцы не застревали в волосах. После прогулок обязательно принимайте душ. Полезными будут ношение ноздревых фильтров и промывание носа солевым раствором. Оснастите дом антипыльцевыми сетками и фильтрами для очистки воздуха.
При острых аллергических реакциях (например, развитии отека) вызывайте скорую помощь!
