Береза сходит на нет? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 16 мая

На каждый день

Семья и жизнь

Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 16 мая

Береза сходит на нет? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 16 мая

Аллергосезон продолжается, но концентрация некоторых аллергенов уже снижается. Рассказываем, что цветет в середине месяца и каков уровень пыльцы сегодня.

Аллергосезон в Москве и Московской области в 2026 году

В субботу, 16 апреля, будет тепло. Воздух прогреется до +23 градусов. По словам синоптиков, возможен небольшой дождь, который в теории снизит уровень пыльцы в воздухе.

Прогноз пыльцы на 16 мая 2026 года

Первым делом поговорим о главном аллергене весны — березе. Пыльца этого дерева наконец-то пошла на спад. Ее концентрация составит менее 10 единиц на кубометр.

В то же время пылят:

дуб — от 11 до 100 единиц на кубометр;

злаки — до 10 единиц на кубометр.

И все-таки расслабляться рано, так что напомним правила самозащиты в сезон пыления:

Обратитесь к врачу для назначения антигистаминных, пейте их строго в соответствии с рекомендациями профессионала. Проконсультируйтесь с аллергологом по поводу АСИТ-терапии. Собираясь на улицу, наденьте медицинскую маску, шляпу, кепку или другой головной убор (он защитит от попадания пыльцы на волосы), солнцезащитные очки для защиты слизистых глаз. Задумайтесь о приобретении фильтров для ноздрей. Вернувшись с улицы, примите душ и вымойте волосы, рекомендуется также промыть нос солевым раствором. Устраивайте влажную уборку дома и в офисе. Не проветривайте, в том числе в машине, в разгар жары. Установите очистители воздуха в помещениях, где находитесь большую часть времени. Соблюдайте водный баланс самоочистки организма.

При острых аллергических реакциях (например, развитии отека) вызывайте скорую помощь!

Наш календарь пыления и цветения ищите здесь.