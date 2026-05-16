Береза сходит на нет? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 16 мая

Аллергосезон продолжается, но концентрация некоторых аллергенов уже снижается. Рассказываем, что цветет в середине месяца и каков уровень пыльцы сегодня.

Аллергосезон в Москве и Московской области в 2026 году

В субботу, 16 апреля, будет тепло. Воздух прогреется до +23 градусов. По словам синоптиков, возможен небольшой дождь, который в теории снизит уровень пыльцы в воздухе.

Прогноз пыльцы на 16 мая 2026 года

Первым делом поговорим о главном аллергене весны — березе. Пыльца этого дерева наконец-то пошла на спад. Ее концентрация составит менее 10 единиц на кубометр.

В то же время пылят:

  • дуб — от 11 до 100 единиц на кубометр;

  • злаки — до 10 единиц на кубометр.

И все-таки расслабляться рано, так что напомним правила самозащиты в сезон пыления:

  1. Обратитесь к врачу для назначения антигистаминных, пейте их строго в соответствии с рекомендациями профессионала.

  2. Проконсультируйтесь с аллергологом по поводу АСИТ-терапии.

  3. Собираясь на улицу, наденьте медицинскую маску, шляпу, кепку или другой головной убор (он защитит от попадания пыльцы на волосы), солнцезащитные очки для защиты слизистых глаз.

  4. Задумайтесь о приобретении фильтров для ноздрей.

  5. Вернувшись с улицы, примите душ и вымойте волосы, рекомендуется также промыть нос солевым раствором.

  6. Устраивайте влажную уборку дома и в офисе.

  7. Не проветривайте, в том числе в машине, в разгар жары.

  8. Установите очистители воздуха в помещениях, где находитесь большую часть времени.

  9. Соблюдайте водный баланс самоочистки организма.

При острых аллергических реакциях (например, развитии отека) вызывайте скорую помощь!

Наш календарь пыления и цветения ищите здесь.

Елизавета Макаревич
Общество

