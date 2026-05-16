Береза сходит на нет? Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 16 мая

Аллергосезон продолжается, но концентрация некоторых аллергенов уже снижается. Рассказываем, что цветет в середине месяца и каков уровень пыльцы сегодня.
Аллергосезон в Москве и Московской области в 2026 году
В субботу, 16 апреля, будет тепло. Воздух прогреется до +23 градусов. По словам синоптиков, возможен небольшой дождь, который в теории снизит уровень пыльцы в воздухе.
Прогноз пыльцы на 16 мая 2026 года
Первым делом поговорим о главном аллергене весны — березе. Пыльца этого дерева наконец-то пошла на спад. Ее концентрация составит менее 10 единиц на кубометр.
В то же время пылят:
дуб — от 11 до 100 единиц на кубометр;
злаки — до 10 единиц на кубометр.
И все-таки расслабляться рано, так что напомним правила самозащиты в сезон пыления:
Обратитесь к врачу для назначения антигистаминных, пейте их строго в соответствии с рекомендациями профессионала.
Проконсультируйтесь с аллергологом по поводу АСИТ-терапии.
Собираясь на улицу, наденьте медицинскую маску, шляпу, кепку или другой головной убор (он защитит от попадания пыльцы на волосы), солнцезащитные очки для защиты слизистых глаз.
Задумайтесь о приобретении фильтров для ноздрей.
Вернувшись с улицы, примите душ и вымойте волосы, рекомендуется также промыть нос солевым раствором.
Устраивайте влажную уборку дома и в офисе.
Не проветривайте, в том числе в машине, в разгар жары.
Установите очистители воздуха в помещениях, где находитесь большую часть времени.
Соблюдайте водный баланс самоочистки организма.
При острых аллергических реакциях (например, развитии отека) вызывайте скорую помощь!
