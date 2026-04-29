29 апреля 2026 в 04:30

Мало аллергенов и много осадков: пыльца в Москве сегодня — 29 апреля

Пыльца березы — основной аллерген, досаждающий поллинозникам в апреле и мае. Москвичи с начала месяца — именно тогда запылили повисшие деревья — ждут березового пика. Однако погода рассудила по-своему, и уровень пыльцы в воздухе кардинально снизился.

Аллергосезон в Москве в 2026 году

Непогода не торопится уходить из Москвы, и среда 29 апреля также выдастся пасмурной и щедрой на осадки. Ожидаются температура +5 и снег с дождем. В таких погодных условиях концентрация пыльцы в воздухе максимально снизилась.

Прогноз пыльцы на 29 апреля 2026 года

Уровень пыльцы сегодня, если говорить про березу, остается мизерным. Он составит до 10 частиц на кубический метр. Аллергики массово сообщают об ослаблении неприятных симптомов.

Тем временем синоптики прогнозируют начало массового березового цветения примерно через 10 дней. Так что не забывайте о правилах аллергобыта и подготовьте аптечку.

Елизавета Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пять явных признаков эмоционального вампира в паре и коллективе
Составлен список самых читаемых книг о Великой Отечественной войне
Захарова озвучила условие, при котором возможно урегулирование на Украине
Терапевт назвала тревожные симптомы дефицита магния
Трамп поручил своим помощникам длительную работу против Ирана
Врач рассказала о тревожном сигнале слезотечения без причины
Санду продает Молдавию Румынии ради ЕС: что будет с Приднестровьем
В ГД напомнили, как сократится рабочая неделя перед 9 Мая
Названа разница между зарплатами мужчин и женщин в России
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Назван важный нюанс занятий физкультурой в домашних условиях
В Общественной палате предложили продлить майские праздники
Германии труба! Казахстан прекращает поставки нефти — спасибо Зеленскому
Тела троих жителей Подмосковья обнаружили в бытовке
«Покайтесь и попросите»: в РФПИ дали единственный совет Швеции
ВСУ «подбрасывают» мины в виде электронных сигарет
Спутники-шпионы и отказ от «Союзов»: Франция захотела воевать в космосе
Возвращение в РФ, критика СВО, сочувствие террористам: где сейчас Манижа
На гольф-курорте Трампа появилась его золотая статуя размером с дом
В РФПИ сравнили энергетическую борьбу ЕС с самонокаутом каратиста
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

