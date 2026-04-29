Мало аллергенов и много осадков: пыльца в Москве сегодня — 29 апреля

На каждый день

Пыльца березы — основной аллерген, досаждающий поллинозникам в апреле и мае. Москвичи с начала месяца — именно тогда запылили повисшие деревья — ждут березового пика. Однако погода рассудила по-своему, и уровень пыльцы в воздухе кардинально снизился.

Аллергосезон в Москве в 2026 году

Непогода не торопится уходить из Москвы, и среда 29 апреля также выдастся пасмурной и щедрой на осадки. Ожидаются температура +5 и снег с дождем. В таких погодных условиях концентрация пыльцы в воздухе максимально снизилась.

Прогноз пыльцы на 29 апреля 2026 года

Уровень пыльцы сегодня, если говорить про березу, остается мизерным. Он составит до 10 частиц на кубический метр. Аллергики массово сообщают об ослаблении неприятных симптомов.

Тем временем синоптики прогнозируют начало массового березового цветения примерно через 10 дней. Так что не забывайте о правилах аллергобыта и подготовьте аптечку.

