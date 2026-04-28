Метеорологи дали прогноз на майские праздники На майские праздники в России ожидается переменчивая погода

Май станет месяцем нестабильных погодных условий почти во всех российских регионах, следует из прогноза «Яндекса». При этом обойдется без заморозков и снегопадов, передает NEWS.ru.

В Москве первые майские выходные будут переменчивы: после дождливого 1 мая ожидается облачная погода без осадков. Специалисты добавили, что температура будет повышаться: по прогнозу ожидается от 10 °C в пятницу, 1 мая, до 15-18 °C в воскресенье, 3 мая. На вторые майские праздники тоже будет тепло — 15-19 °C.

В Санкт-Петербурге 1-3 мая обойдутся без осадков, температура воздуха вырастет с 13 °C в пятницу до 21 °C в воскресенье. Но на 9-11 мая ожидаются дожди и 14-16 °C тепла.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что теплая погода вернется в Москву после 28 апреля. По его словам, ожидается потепление до 12–14 градусов тепла.

До этого в МЧС России информировали, что Москву и область засыпало снегом в преддверии майских праздников, в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Он введен из-за сильных осадков и возможного налипания мокрого снега. Ожидается, что осадки сохранятся до вечера 28 апреля.