Ветераны, инвалиды, пенсионеры старше 80: кто получит льготы на ЖКУ

В октябре 2026 года россиян ждет очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В январе их повысили на 1,7%. Тем не менее многие граждане имеют право на меры государственной поддержки, которые позволяют существенно снизить платежи. Кто именно может рассчитывать на субсидии и льготы, как их оформить — в материале NEWS.ru.

Где тарифы на ЖКУ вырастут сильнее всего в 2026 году

В январе 2026 года рост тарифов на ЖКУ составил 1,7%. С 1 октября индексация будет установлена индивидуально для каждого субъекта РФ.

Правительство утвердило предельные значения индексации платы за ЖКУ. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Наибольший рост тарифов ожидается в следующих регионах:

Ставропольский край — 22%;

Республика Дагестан — 19,7%;

Тамбовская область — 17,5%;

Тюменская область — 17,2%;

Республика Северная Осетия — 16,3%.

Наименьший рост тарифов ожидается в следующих регионах:

Хакасия и Чукотка — по 8%;

Бурятии и Кировская область— по 8,9%;

Сахалинская область — 9%.

Что изменилось в сроках оплаты ЖКУ в 2026 году

С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно новым правилам, дата окончательного расчета переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца.

Зачастую россияне получают заработную плату в период с 10-го по 15-е число. Прежний срок оплаты (до 10-го числа) нередко приводил к начислению пеней за просрочку, поскольку момент получения зарплаты не совпадал с датой платежа за ЖКХ. Кроме того, закон скорректировал срок отправки платежных документов: теперь их обязаны направлять не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим (ранее — не позднее первого числа).

Чем отличается льгота от субсидии за оплату ЖКУ

Важно различать понятия «компенсация» и «субсидия». Заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко пояснила в беседе с NEWS.ru, что при компенсации (льготе) гражданин оплачивает услуги в полном объеме, а затем получает выплату в размере, равном установленной скидке.

«В случае с субсидией действует норматив, утвержденный региональным актом: плата за ЖКУ не должна превышать определенную долю от дохода семьи. Например, в Москве это 10% от совокупного дохода, а в среднем по России — 22%», — уточнила Коваленко.

Кто имеет право на льготы и субсидии при оплате ЖКУ

В России есть несколько категорий граждан, имеющих право на господдержку при оплате ЖКУ.

В частности, ветераны боевых действий могут рассчитывать на субсидию на капитальный ремонт многоквартирных домов, а также на скидку при оплате коммунальных услуг (водоснабжение, газ, электричество). Ее размер может достигать 50%, однако точный процент зависит от региона проживания, отметила Коваленко.

Инвалиды всех групп и семьи с детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Участники Великой Отечественной войны и члены их семей могут получить компенсацию до 100% (размер зависит от субъекта РФ). Многодетные семьи также вправе претендовать на скидку, ее размер определяется региональным законодательством.

Участники специальной военной операции имеют право на скидку 50% при оплате услуг ЖКХ, добавила Коваленко.

Компенсация взносов на капитальный ремонт предоставляется гражданам:

с 70 лет — 50%;

с 80 лет — 100%.

Как пояснил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам (фракция «Единая Россия») Никита Чаплин, главное условие получения компенсации — пенсионер должен проживать один либо с неработающими членами семьи, которые также получают пенсию. Данная мера поддержки начисляется автоматически, добавил он.

Жилищная субсидия оформляется в том случае, если расходы семьи на ЖКУ превышают установленную в регионе долю от совокупного дохода (обычно 10–22%). Субсидию можно оформить через МФЦ или портал госуслуг.

Как получить положенные льготы

Чаплин рекомендует пенсионерам после выхода на заслуженный отдых зайти на портал госуслуг в раздел «Льготы и выплаты» — там отобразится полный перечень доступных мер поддержки с учетом региона проживания.

«Самый надежный способ — лично обратиться в ближайший МФЦ „Мои документы“. Специалисты помогут оформить все, что положено по закону. Не откладывайте — лучше сделать это в первые же месяцы после выхода на пенсию», — сказал Чаплин.

Если вы не относитесь к пенсионерам, но входите в другую льготную категорию (многодетная семья, инвалид, ветеран боевых действий или малоимущий), то порядок оформления поддержки при оплате ЖКХ будет примерно таким же. Начать лучше всего с портала госуслуг — в разделе «Льготы и выплаты» система предложит доступные меры поддержки с учетом вашего региона и статуса. Альтернативный вариант — обратиться в ближайший МФЦ «Мои документы» или напрямую в отделение социальной защиты населения. Специалисты помогут уточнить перечень необходимых бумаг и примут заявление.

Оформить субсидию также можно через «Госуслуги» (услуга называется «Субсидия на оплату ЖКУ»), МФЦ или соцзащиту. Потребуются паспорта и свидетельства о рождении всех членов семьи, документы о доходах за последние полгода, документы на жилье (собственность или договор соцнайма), справка об отсутствии задолженности по ЖКУ, а также номер банковского счета для перечисления субсидии. С конца 2024 года действует упрощенный порядок: заявление на субсидию подается один раз, а право на ее получение автоматически пересматривается каждые полгода.

