Названа разница между зарплатами мужчин и женщин в России

Названа разница между зарплатами мужчин и женщин в России РИА Новости: разница между зарплатами мужчин и женщин выросла до 38 тыс. рублей

Разница между трудовыми доходами мужчин и женщин в России по итогам 2025 года достигла почти 40 тыс. рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные официальной статистики. На октябрь прошлого года средняя зарплата мужчин составляла 117,7 тыс. рублей, тогда как женщины зарабатывали 79 тыс.

Два года назад соотношение было иным: 87,8 тыс. против 61,1 тыс. соответственно. Таким образом, разрыв вырос с 26,7 тыс. рублей в 2023 году до 38,7 тыс. рублей в 2025-м.

При этом мужчины в среднем работают 42 часа в неделю, а женщины — 40 часов. Среднечасовая оплата труда у россиян составляет 637 рублей, у россиянок — 448 рублей.

Эксперты связывают сохраняющуюся дифференциацию с объективными факторами (разница в отраслевой занятости, более частое пребывание женщин в декретных отпусках или на неполном рабочем дне). Однако не исключается и присутствие гендерных стереотипов на рынке труда.

Ранее председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников заявил, что неработающие женщины с тремя и более детьми должны получать пособие, которое по сути является «зарплатой матери», а мужчины, воспитывающие пять детей, — «зарплату отца». Он подчеркнул, что фракция полностью поддерживает демографический курс президента и предлагает расширить существующие механизмы помощи семьям с детьми.