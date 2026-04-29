Врач рассказала о тревожном сигнале слезотечения без причины

Врач Самойлова: беспричинное слезотечение может говорить о нарушении в организме

Беспричинное слезотечение может говорить о серьезных нарушениях в организме, а не только о реакции на внешние раздражители, заявила NEWS.ru семейный врач Анастасия Самойлова. По ее словам, естественная защита глаз иногда дает сбой, превращаясь в тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Она отметила, что самой распространенной причиной неожиданных слез является синдром сухого глаза.

Слезы — это естественная защита глаз. Однако если они начинают течь без видимой причины, это может быть сигналом о различных нарушениях в организме. Одной из самых распространенных причин является синдром сухого глаза, когда при недостаточном увлажнении роговицы слезные железы работают в усиленном режиме, вырабатывая избыточное количество жидкости. Часто слезотечение становится проявлением аллергии — реакции на пыльцу растений, домашнюю пыль, шерсть животных или даже новую косметику. В таких случаях глаза не только слезятся, но и могут чесаться, краснеть и отекать, — пояснила Самойлова.

Специалист добавила, что не стоит исключать воспаления вроде конъюнктивита или блефарита. Также, по ее словам, слезотечение могут вызвать и физические факторы — холодный ветер, яркий свет или длительная работа за монитором.

Ранее трихолог Ольга Карабковская посоветовала при выпадении волос сдать общий анализ крови. По ее словам, это исследование поможет врачу выявить возможные признаки анемии, воспаления или иммунодефицита, а также оценить соотношение различных иммунных клеток.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
