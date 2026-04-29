Врач рассказала о тревожном сигнале слезотечения без причины

Беспричинное слезотечение может говорить о серьезных нарушениях в организме, а не только о реакции на внешние раздражители, заявила NEWS.ru семейный врач Анастасия Самойлова. По ее словам, естественная защита глаз иногда дает сбой, превращаясь в тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Она отметила, что самой распространенной причиной неожиданных слез является синдром сухого глаза.

Слезы — это естественная защита глаз. Однако если они начинают течь без видимой причины, это может быть сигналом о различных нарушениях в организме. Одной из самых распространенных причин является синдром сухого глаза, когда при недостаточном увлажнении роговицы слезные железы работают в усиленном режиме, вырабатывая избыточное количество жидкости. Часто слезотечение становится проявлением аллергии — реакции на пыльцу растений, домашнюю пыль, шерсть животных или даже новую косметику. В таких случаях глаза не только слезятся, но и могут чесаться, краснеть и отекать, — пояснила Самойлова.

Специалист добавила, что не стоит исключать воспаления вроде конъюнктивита или блефарита. Также, по ее словам, слезотечение могут вызвать и физические факторы — холодный ветер, яркий свет или длительная работа за монитором.

