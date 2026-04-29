29 апреля 2026 в 00:05

Приметы 29 апреля — Арина-рассадница: всем срочно сажать капусту!

Приметы 29 апреля
В народном календаре 29 апреля чествуют мученицу Ирину, которую в народе ласково прозвали Ариной Рассадницей или Ариной — Разрой берега. В 2026 году этот день приходится на среду. Название Разрой берега связано с тем, что из-за весеннего половодья и подмыва почв берега рек становятся обрывистыми и рыхлыми. А Рассадницей ее зовут потому, что это главный день для начала работ с капустой.

Погодные приметы на Арину Рассадницу, 29 апреля

Состояние природы в этот день подсказывало, каким будет лето и удастся ли урожай овощей.

  • Если день солнечный и ясный — рассада быстро пойдет в рост и будет крепкой.

  • Гром на Арину — к богатому урожаю хлеба в этом году.

  • Если побежали ручьи — пора приступать к пахоте и севу.

  • Западный ветер дует несколько дней подряд — к затяжным дождям в мае.

  • Если вода в реках пошла на убыль — лето будет жарким и сухим.

Приметы о птицах и зверях 29 апреля

Птицы купаются в лужах — к скорому потеплению.

Что можно и нужно делать 29 апреля

Сегодня следовало копаться в огороде, сажать капусту. Верили, что Арина Рассадница лично присматривает за каждым ростком, посаженным сегодня.

Для хозяек этот день был решающим для будущего огорода. С посадкой капусты были связаны особые ритуалы. Посадкой рассады должны были заниматься исключительно женщины. Мужчинам вход в огород сегодня был заказан, иначе, по поверью, капуста вырастет горькой или уйдет в цвет.

Первое посаженное растение накрывали большим горшком или белым платком, чтобы кочаны выросли крупными, тугими и белыми. В углу грядки зарывали немного крапивы, чтобы вредители не тронули молодую зелень.

Еще стоило белить стволы садовых деревьев. Это защищало их от весеннего солнца и насекомых-вредителей.

Наши предки также старались приготовить щи или блюда из квашеной капусты. Считалось, что если доесть старые запасы капусты сегодня, то новые будут вдвое обильнее.

Еще нужно было уважать разрытые берега — считалось, что если помочь ручью расчистить путь от веток, в жизнь придут новые возможности.

День также благоприятен для любого рукоделия, связанного с растительными мотивами.

Что нельзя делать 29 апреля

  • Завидовать чужому успеху.Главный духовный запрет дня. Верили, что зависть на Арину разрывает не берега, а собственное благополучие, притягивая неудачи и болезни.

  • Топтать землю в огороде без дела.

  • Дарить и принимать в подарок полотенца. Существовало суеверие, что это может привести к долгой разлуке или ссоре с близким человеком.

  • Оставлять немытую посуду на ночь. В народе говорили, что нечисть в грязной воде на Арину плещется, что сулит разлад в семье.

  • Срезать цветы для букетов. Считалось, что живые цветы на корню в этот день аккумулируют силу земли, которую не стоит прерывать.

Анастасия Фомина
