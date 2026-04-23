Спасаемся от пыльцы и аллергии: десять работающих советов от врача

Весна и лето — время цветения многих растений, а значит, и период обострений у людей с аллергией на пыльцу (поллиноз). Лекарства быстро снимут симптомы, но есть способы уменьшить проявление недуга без медикаментов. Аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова в интервью NEWS.ru объяснила, как аллергикам пережить сезон без тяжелых осложнений.

В какое время суток лучше проветривать

Не проветривайте квартиру днем. В это время суток концентрация пыльцы достигнет пика, особенно в сухую погоду. Если открыть окно, существует риск впустить большое количество аллергена внутрь помещения. Пыльца способна оседать на мебели, коврах и одежде, вызывая приступы насморка или кашля даже после закрытия окон.

Решение: проветривайте квартиру вечером или ночью, когда уровень концентрации пыльцы минимален. Перед сном откройте окна ненадолго, чтобы свежий воздух успел наполнить комнату до вашего сна. Так вы обеспечите себе спокойную ночь без заложенности носа и раздражения глаз.

Как аллергикам правильно проводить уборку

Регулярная уборка поможет вам избавиться от скопившейся пыли и осевшей пыльцы внутри помещений. Важно помнить, что сухие тряпки лишь поднимают пыль вверх, усугубляя ситуацию. Используйте увлажненные ткани или специальные салфетки для уборки поверхностей.

Совет: регулярно протирайте поверхности влажной тканью, уделяя особое внимание горизонтальным поверхностям (столы, полки), где скапливается больше всего частиц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В какое время суток аллергикам лучше заниматься спортом

Физическая активность полезна каждому человеку, однако для аллергиков важно выбрать правильное время для занятий на свежем воздухе. Раннее утро считается идеальным периодом для тренировок вне помещения по следующим причинам:

до восхода солнца растения не выделяют пыльцу активно;

после дождя или утренней росы большая часть пыльцы остается на траве и растениях, не поднимаясь в воздух.

Если вы предпочитаете бег трусцой или велопрогулки, старайтесь проводить тренировки именно в это время суток.

Как защитить открытое окно от аллергенов

Используйте увлажненную марлю вместо обычного москитного полотна. Она станет преградой для крупных частиц пыльцы, снижая риск обострения симптомов.

Как правильно повесить такую защиту:

смочите чистую марлевую ткань водой комнатной температуры;

повесьте ее перед окном так, чтобы она слегка свисала вниз;

повторяйте процедуру ежедневно во избежание высыхания материала.

Этот метод прекрасно подходит тем, кто страдает сильной реакцией на сезонные раздражители.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие продукты провоцируют приступы аллергии

Аллергикам рекомендуется исключить из меню продукты, провоцирующие воспаление слизистых оболочек дыхательных путей:

сладости и выпечка содержат много сахара, повышающего выработку гистамина, основного медиатора воспаления;

копчености, консервы и фастфуд перегружают организм токсинами, затрудняя работу иммунитета;

продукты с высоким содержанием глютена способны вызывать реакции гиперчувствительности у некоторых пациентов.

Сделайте акцент на овощах, качественной рыбе и кисломолочных изделиях с минимальным сроком годности. Они укрепляют иммунитет и помогают организму бороться с симптомами аллергии естественным образом.

Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно улучшить качество своей жизни в период активного пыления растений, избежав необходимости постоянного приема антигистаминных препаратов. Будьте здоровы!

Почему аллергикам нужно принимать душ после любой прогулки

Когда вы возвращаетесь домой после прогулки по улице, важно тщательно помыть лицо, руки и другие открытые участки кожи. А еще лучше принять душ или ванну и обязательно вымыть волосы. Это поможет смыть пыльцу растений, которая оседает на коже и волосах во время нахождения вне дома.

Почему это так важно:

пыльца продолжает воздействовать на организм даже тогда, когда вы находитесь внутри помещения;

при расчесывании волос частицы пыльцы попадают в носоглотку и глаза, вызывая раздражение и зуд.

Совет: используйте мягкое мыло и шампунь, чтобы избежать дополнительного раздражения чувствительной кожи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как аллергикам правильно хранить одежду

Одежда, которую мы носим на улице, тоже собирает большое количество аллергенов, особенно если погода ветреная или сухая. После возвращения домой рекомендуется сменить верхнюю одежду и повесить ее в специальный чехол или шкаф подальше от спальни.

Чем опасно хранение одежды рядом со спальным местом?

Пыльца сохраняется на ткани и попадает в воздух комнаты ночью, усиливая приступы аллергии.

Почему обувь нужно мыть после возвращения домой

Не забывайте о подошве вашей обуви. Она способна принести в помещение массу аллергенных частиц, поэтому полезно иметь привычку мыть ботинки или хотя бы протирать влажной тряпкой сразу же после прихода домой.

Какие продукты усугубят реакцию организма на аллергены

Некоторые продукты способны усиливать реакцию организма на пыльцу деревьев. Например, косточковые плоды, такие как персики, абрикосы, яблоки, груши, а также некоторые орехи и овощи, могут вызывать усиление симптомов из-за перекрестной реакции между растительными белками этих продуктов и пыльцой.

Поэтому людям с повышенной чувствительностью к деревьям следует ограничить потребление таких фруктов и овощей в период обострения аллергии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно ли использовать увлажнитель воздуха при аллергии

Сухость слизистой оболочки носа делает нас более уязвимыми перед раздражителями. Регулярное увлажнение воздуха в помещении позволяет уменьшить концентрацию пылевых частиц и снизить вероятность возникновения заложенности носа, чихания и кашля.

Совет: регулярно меняйте воду в устройстве и проводите дезинфекцию резервуара согласно инструкции производителя.

Организуйте себе место, где можно спокойно отдохнуть вдали от аллергенов. Уберите ковры, мягкие игрушки и предметы интерьера, собирающие много пыли; поддерживайте порядок и регулярность уборки.

