HR-эксперт ответила, почему успешные женщины зачастую чувствуют пустоту

Постоянное стремление к успеху вызывает у женщин эмоциональное истощение, заявила NEWS.ru эксперт по подбору персонала, HR-консультант Антонина Болгова. По ее словам, это объясняется тем, что такие девушки пытаются быть эффективными на систематической основе и стараются не допускать ошибок.

Сегодня все больше женщин достигают того, что раньше считалось формулой успеха: высокая должность, стабильный доход, статус и признание. Но вместе с этим нередко приходит неожиданное чувство пустоты. Внешне все сложилось, а внутри — тревога, усталость и ощущение, что настоящая жизнь проходит мимо. Многие успешные девушки слишком долго живут в режиме контроля: все держать на себе, не ошибаться и быть эффективной. Со временем это истощает эмоционально. Появляется дефицит близости, отдыха, спонтанности и простого права быть неидеальной, — пояснила Болгова.

Она подчеркнула, что ощущение полноты жизни редко приходит лишь через карьеру или материальные блага. По словам HR-эксперта, оно возникает там, где есть связь с собственной личностью: когда реализуются желания, строятся искренние отношения, есть смысл и радость от процесса, а не только от конечного результата.

