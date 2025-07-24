Горячую линию открыли в Приамурье в связи с крушением Ан-24 Губернатор Орлов: МЧС открыло горячую линию после обнаружения самолета Ан-24

Главное управление МЧС России по Амурской области организовало горячую линию после обнаружения пропавшего пассажирского самолета Ан-24, заявил в своем Telegram-канале глава региона Василий Орлов. По предварительным данным, на борту находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа.

Главное управление МЧС России по Амурской области открыло телефон горячей линии: 8 (4162) 53-99-99, — написал губернатор.

Воздушное судно авиакомпании «Ангара» перестало выходить на связь утром 24 июля при заходе на посадку в аэропорту Тында. В качестве предварительной версии крушения рассматривается ошибка экипажа. Предполагается, что самолет мог зацепить сопку в условиях плохой видимости.

До этого стало известно, что все находившиеся на борту Ан-24 погибли. На месте падения воздушного судна начался пожар, у вертолета со спасателями пока нет возможности приземлиться. Отмечается, что сотрудники МЧС обнаружили горящий фюзеляж в 15 километрах от Тынды. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц.