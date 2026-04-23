Житель Амурской области сел на 18 лет за подготовку диверсии на Транссибе

Житель Амурской области, задержанный при подготовке к диверсии по заданию украинских спецслужб, был приговорен к 18 годам лишения свободы, передает ТАСС. Приговор ему зачитали в зале 1-го Восточного окружного военного суда. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в ходе оперативных мероприятий.

Вынесен обвинительный приговор жителю Амурской области, причастному к совершению государственной измены, приготовлению к совершению диверсии на участке Транссиба, а также к участию в деятельности террористической организации, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Осужденный инициативно связался с представителями запрещенной в России организации в интернете. Он прошел обучение минно-подрывному делу и успел приобрести необходимые компоненты для сборки самодельного взрывного устройства. Сразу после совершения теракта злоумышленник планировал покинуть страну, чтобы примкнуть к боевикам. Суд признал амурчанина виновным в государственной измене, приготовлении к диверсии и участии в террористической деятельности.

До этого в Краснодарском крае суд вынес приговор 62-летнему Игорю Ломиноге, который сотрудничал со Службой безопасности Украины и собирался совершать диверсии и теракты в России. Ему назначили 14 лет лишения свободы.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
