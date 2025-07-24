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24 июля 2025 в 10:29

Раскрыты данные о проверках перевозчика разбившегося Ан-24

Ространснадзор проверил авиакомпанию «Ангара» в июле 2025 года

Ан-24 Ан-24 Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Ространснадзор проверял авиакомпанию «Ангара» в июле 2025 года — за месяц до крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Тогда проверка была плановой, серьезных нарушений надзорные органы не нашли.

В течение последнего года в компании прошло 12 внеплановых проверок. В них участвовали различные контролирующие структуры, включая авиационные и транспортные органы. Ни одна из них не выявила нарушений.

Ранее стало известно о гибели всех находившихся на борту пропавшего Ан-24. Спасатели обнаружили горящий фюзеляж в 15 километрах от Тынды, однако они не смогли высадиться из-за сложного рельефа и труднодоступной местности. Кроме того, пожар осложняет проведение поисковых работ.

До этого оперативные службы назвали основной версией крушения Ан-24 ошибку экипажа при заходе на посадку в сложных метеоусловиях. По предварительным данным, самолет мог задеть сопку при снижении. Специалисты также отметили, что будут рассмотрены и другие возможные причины авиакатастрофы.

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