Таиланд призвал своих граждан покинуть Камбоджу

Посольство Таиланда в Пномпене обратилось к своим гражданам с призывом покинуть территорию Камбоджи, сообщает телеканал Thai PBS. Дипломаты объясняют это возможным дальнейшим обострением напряженности на границе двух государств.

Дипломатическое представительство настоятельно рекомендует гражданам, особенно тем, кто не имеет жизненно важных причин для пребывания в стране, выехать оттуда в кратчайшие безопасные сроки. В дипмиссии констатировали, что обстановка на границе между Таиландом и Камбоджей постоянно ухудшается, а в отдельных районах уже происходят пограничные инциденты. Посольство также отмечает, что существуют признаки возможного затяжного характера конфликта и его дальнейшего расширения.

Ранее власти Таиланда решили закрыть все пункты пропуска на границе с Камбоджей. Руководство страны сообщило о боестолкновениях как минимум в шести локациях.

Также появились кадры боев на границе между Камбоджей и Таиландом. Причиной обострения ситуации между странами стали минные поля на спорных территориях.