Диетолог оценила кулинарные эксперименты с грудным молоком

Грудное молоко немного полезнее, чем магазинное, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, переданным LIFE.ru, использовать его в кулинарии — это модный, но спорный тренд, который вызывает немало вопросов, к тому же после кипячения оно теряет все свои уникальные свойства.

Для взрослых употребление женского молока не представляет серьезной опасности, если речь не идет о больших количествах, однако в термически обработанном виде, например, в магазинных продуктах, многие полезные компоненты теряют свои свойства, и такое молоко становится аналогичным молоку других животных, — отметила врач.

Она напомнила, что грудное молоко содержит все необходимые питательные вещества, гормоны роста, ферменты, витамины и микроэлементы. Грудное вскармливание влияет на формирование микробиоты кишечника и уменьшает риск развития аллергий.

Ранее врач-неонатолог Оксана Мурзина рассказала, что грудное вскармливание защитит организм ребенка и обеспечит его гармоничное развитие с первых дней жизни. По ее словам, находящиеся в составе грудного молока компоненты способствуют формированию будущего иммунитета и предотвращают инфекции.