Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 10:25

Диетолог оценила кулинарные эксперименты с грудным молоком

Диетолог Соломатина заявила, что польза грудного молока в кулинарии сомнительна

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грудное молоко немного полезнее, чем магазинное, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, переданным LIFE.ru, использовать его в кулинарии — это модный, но спорный тренд, который вызывает немало вопросов, к тому же после кипячения оно теряет все свои уникальные свойства.

Для взрослых употребление женского молока не представляет серьезной опасности, если речь не идет о больших количествах, однако в термически обработанном виде, например, в магазинных продуктах, многие полезные компоненты теряют свои свойства, и такое молоко становится аналогичным молоку других животных, — отметила врач.

Она напомнила, что грудное молоко содержит все необходимые питательные вещества, гормоны роста, ферменты, витамины и микроэлементы. Грудное вскармливание влияет на формирование микробиоты кишечника и уменьшает риск развития аллергий.

Ранее врач-неонатолог Оксана Мурзина рассказала, что грудное вскармливание защитит организм ребенка и обеспечит его гармоничное развитие с первых дней жизни. По ее словам, находящиеся в составе грудного молока компоненты способствуют формированию будущего иммунитета и предотвращают инфекции.

кулинария
молоко
врачи
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты неизвестные детали об одном из пассажиров рухнувшего Ан-24
Гимнастов из России зарегистрировали на ЧМ в азиатской стране
Раскрыто, как Киев одним решением почти разрушил надежды на членство в ЕС
Военэксперт объяснил, почему ВСУ атаковали именно Сочи
«Диктатор Украины»: политолог раскрыл, как Зеленский обманет Запад
Магнитные бури сегодня, 24 июля: что завтра, боли, напряжение, стресс
«Картинка для общественности»: депутат о смысле переговоров с РФ для КиеваД
Путин в поздравлении Мирзиееву отметил его вклад в упрочение отношений с РФ
«Надо разбираться»: назван способ защитить юг России от атак ВСУ
ИБ-эксперт оценил новый закон против телефонных мошенников
Более 50 человек участвуют в поисках Ан-24 в Амурской области
Задержания агрессивных россиян за призывы убивать военных попали на видео
Крупнейший торговый центр в Москве пытаются продать за баснословную сумму
Мишустин передал Лукашенко привет от Путина через премьера Белоруссии
Общественники потребовали увеличить толщину стен в домах ради секса
В «Ангаре» ответили на сообщения о найденных обломках Ан-24 под Тывой
Следователи нагрянули в аэропорт вылета разбившегося Ан-24
«Мертвая зона»: раскрыто, как беспилотники ВСУ прорвались в Сочи
Появились кадры поисковой операции упавшего Ан-24
Названа вероятная причина крушения Ан-24 в Амурской области
Дальше
Самое популярное
Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.