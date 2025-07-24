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24 июля 2025 в 10:21

Иммунолог рассказала, как вовремя распознать аллергию на лекарства

Иммунолог Логина заявила, что аллергия на лекарства вызывает жжение на коже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аллергия на лекарства зачастую проявляется в виде зуда, жжения, сыпи и покраснения на коже, заявила «Ямал-Медиа» иммунолог Надежда Логина. Подобные симптомы наблюдаются в 50-70% случаев.

К опасным для жизни реакциям относятся анафилактический шок и отек Квинке. Особую угрозу представляет отек слизистой дыхательных путей, который требует экстренной госпитализации, — предупредила Логина.

Она добавила, что аллергия на лекарства может вызвать и респираторные проблемы — насморк, кашель и спазм бронхов. Более того, у человека может измениться состав крови и даже развиться поражение почек, печени и легких.

Надежда Логина ранее отметила, что аллергия на лекарственные препараты представляет смертельную опасность. Такая реакция может проявиться у человека внезапно.

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