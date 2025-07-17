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17 июля 2025 в 14:37

Врач предупредила о смертельно опасном виде аллергии

Иммунолог Логина назвала аллергию на лекарства смертельно опасной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аллергия на лекарственные препараты представляет смертельную опасность, заявила «Радио 1» иммунолог Надежда Логина. Такая реакция может появится у человека внезапно.

Если она возникла в детстве, то может проявиться и через 50 лет мгновенно, например, в виде анафилактического шока. Потому что эту информацию система занесла в свою иммунологическую память, и в организме человека появляются лимфоциты, — пояснила Логина.

При встрече с конкретным препаратом или продуктом эти клетки начинают активно работать без какого-либо анализа, уточнила врач. Несмотря на повышенную опасность, это заболевание поддается лечению, а именно аутолимфоцитотерапии.

Терапевт Надежда Чернышова ранее заявила, что людям, склонным к аллергическим реакциям, лучше отказаться от купания в море с обилием водорослей. Для аллергиков такой отдых чреват покраснениями на коже, сыпью и зудом.

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