Врач предупредила о смертельно опасном виде аллергии

Аллергия на лекарственные препараты представляет смертельную опасность, заявила «Радио 1» иммунолог Надежда Логина. Такая реакция может появится у человека внезапно.

Если она возникла в детстве, то может проявиться и через 50 лет мгновенно, например, в виде анафилактического шока. Потому что эту информацию система занесла в свою иммунологическую память, и в организме человека появляются лимфоциты, — пояснила Логина.

При встрече с конкретным препаратом или продуктом эти клетки начинают активно работать без какого-либо анализа, уточнила врач. Несмотря на повышенную опасность, это заболевание поддается лечению, а именно аутолимфоцитотерапии.

Терапевт Надежда Чернышова ранее заявила, что людям, склонным к аллергическим реакциям, лучше отказаться от купания в море с обилием водорослей. Для аллергиков такой отдых чреват покраснениями на коже, сыпью и зудом.